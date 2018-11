In via di Vermicino una bancarella abusiva da 32 anni: sgomberata

Abusiva da 32 anni. E' stata sgomberata lunedì mattina in via di Vermicino 310, su un terreno di proprietà del Comune di Frascati, sito a Borghesiana, nel territorio del Comune di Roma, è stato eseguito lo sgombero di una rivendita abusiva di materiale e merce varia, che proseguiva da oltre tre decenni.

Nell’area abusivamente occupata di circa 30 metri quadri era anche annessa una fontana storica, propedeutica un tempo al prelievo dell’acqua necessaria per i trattamenti dei vigneti e a uso personale. La procedura di sgombero e di pulizia è stata coordinata dall’Ufficio Cosap, in collaborazione con il comando di Polizia Locale e l’Ufficio Patrimonio del Comune di Frascati, la Polizia di Roma Capitale Gruppo Sesto Torri, il Commissariato Casilino, la ditta Sarim e la STS.

"L’operazione di sgombero in modo esemplare e che ha liberato un’area comunale abusivamente occupata e trasformata in rivendita era attesa da troppo tempo - dichiara il Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti -. Questa Amministrazione ha sempre detto di voler riqualificare le periferie e di far rispettare le regole comuni e questo è primo concreto passo che va in quella direzione. Ringrazio i Consiglieri delegati alla Sicurezza, al Commercio e alle Periferie, per il lavoro di squadra che hanno condotto, gli uffici comunali, per aver seguito con professionalità le operazioni di pianificazione, coordinamento e di esecuzione dello sgombero, il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine e gli Uffici di Roma Capitale".