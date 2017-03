Sexy shop automatico anche per minorenni: interviene la Polizia Locale

Weekend di controlli da parte della Poliza Locale di Ciampino che ha svolto accertamenti su diversi esercizi commerciali aperti di notte, anche a seguito di esposti pervenuti nei giorni precedenti, in tema di tutela dei minori e disturbo della quiete pubblica, tutti fenomeni che avvengono prevalentemente il sabato sera.

SEXY SHOP AUTOMATICO - Nel corso di tale attività sono state accertate gravi irregolarità all’interno di un sexy shop automatico, che anziché consentire l’accesso ai soli maggiorenni previa verifica mediante inserimento del codice fiscale, teneva costantemente aperta la porta di accesso, dando così la possibilità di usufruire di tutto il materiale pornografico anche ai minori. Nei confronti del titolare del sexy shop è stato disposto il ripristino del controllo degli accessi, pena la chiusura dell’attività.

CAMPAGNA FORMATIVA - All’esterno di un altro locale sempre di Ciampino, infine, si è proceduto al ritiro, con contestuale distruzione, di modeste dosi di cosidetti “spinelli” che alcuni minori stavano consumando. Nei confronti degli stessi, oltre alle contestazioni amministrative, si è proceduto ad una vera e propria “campagna formativa” informando i consumatori, ed i loro amici, dei reali rischi che si corrono se trovati alla guida in stato di ebbrezza dovuta a consumo di droghe, se trovati in possesso o peggio ancora nell’atto di cedere delle sostanza ad un amico, e più in generale sugli effetti dell’uso e consumo di droghe, seppur cosiddette “leggere” sull’organismo.

MESSAGGI ERRATI - Tale attività si è resa necessaria in quanto gli agenti hanno constatato, ancora una volta, la generale ignoranza in materia, dovuta per lo più agli errati messaggi che circolano prevalentemente in rete e sui social.