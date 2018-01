Si finge dipendente per rubare auto aziendale: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Roma Settebagni hanno arrestato un cittadino turco di 33 anni con l'accusa di tentato furto.

L’uomo, dopo essersi introdotto furtivamente all’interno della sede di TERNA, in via della Marcigliana, ha cercato di sottrarre un veicolo parcheggiato all’interno dell’hangar nel quale vengono custoditi tutti i mezzi in dotazione alla società.

Si finge dipendente per rubare auto aziendale

Dopo aver rubato le chiavi, a bordo dell'autoveicolo, si è diretto verso l’uscita della sede e ha cercato di farsi aprire il cancello dagli addetti alla sicurezza convinto che, data l’ora tarda, i vigilantes avrebbero potuto facilmente confonderlo per uno dei tanti operai. Ma la fuga non è riuscita.

I due operatori della viglianza, non avendo riconosciuto l’uomo tra i molti dipendenti che quotidianamente lavorano in quella sede, si sono insospettiti ed hanno allertato i Carabinieri che, trovandosi nelle vicinanze, sono intervenuti tempestivamente.

L'arresto da parte dei Carabinieri di Settebagni

Giunti all’interno del parcheggio i militari hanno constatato che quella alla guida del veicolo era una persona sprovvista di documenti e che non risultava assolutamente essere un dipendente della società.

L’uomo è stato così portato in caserma dove è stato identificato ed arrestato per il tentato furto del mezzo. Il 33enne è stato poi condotto presso il Tribunale di Roma per la celebrazione del rito direttissimo.