Denuncia il compagno: "Voleva costringere me e mia figlia minorenne a fare sesso a tre"

"Voleva costringere me mia figlia minorenne a fare sesso a tre". Succede ad Ostia dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un italiano 54enne incensurato per "maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale".



L'intervento dei Carabinieri è avvenuto a seguito della chiamata sul numero unico 112 che indicava una lite in famiglia. L'equipaggio è prontamente intervenuto nell'abitazione indicata e ha bloccato l'uomo che nel corso di un'accesa discussione con la compagna, aveva messo a soqquadro tutto l'appartamento

Il 54enne, secondo quanto denunciato della donna, aveva anche tentato di costringere la compagna e la figlia ad avere un rapporto sessuale a tre, molestando anche la più giovane.

Sempre ad Ostia, in altri controlli, i Carabinieri hanno arrestato per il reato di "evasione" un pregiudicato agli arresti domiciliari, notato fuori dalla proria abitazione, in evidente violazione delle prescrizioni impostegli dal giudice.