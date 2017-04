Pasqua, Ama al lavoro nelle festività: pronti 3700 operatori. Task force sul litorale

Durante le feste di Pasqua Ama, d'intesa con l’Amministrazione di Roma Capitale, garantirà i servizi di pulizia, spazzamento, raccolta differenziata dei rifiuti e il regolare funzionamento del ciclo impiantistico a disposizione per la selezione e il trattamento dei rifiuti. Lo comunica l'azienza che metterà in campo 3700 dipendenti, tra operatori ecologici e autisti, che effettueranno in tutta la città i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, pulizia e spazzamento.

Saranno assicurati i turni di servizio di mattina, pomeriggio e notte nelle due giornate festive: domenica 16 (Pasqua) e lunedì 17 aprile (Lunedì dell’Angelo). Nelle aree servite dal “porta a porta”, dove previsto da calendario, anche nella giornata di lunedì 17 aprile saranno svolti i prelievi dei rifiuti.



Per la Santa Messa di Pasqua presieduta da Papa Francesco a San Pietro domenica 16 aprile, Ama attiverà squadre e servizi dedicati. In particolare gli operatori Ama assicureranno presidi di pulizia e, al termine della celebrazione, eseguiranno tutte le operazioni utili a ripristinare il decoro nel più breve tempo possibile.



Saranno regolarmente in funzione anche nei giorni festivi gli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti indifferenziati (TMB di via di Rocca Cencia e di via Salaria).



Garantiti anche nei due giorni festivi tutti i consueti presidi delle aree più frequentate del Centro Storico: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, area S. Pietro, Castel Sant’Angelo, piazza Venezia, Fori Imperiali, ecc. Predisposta inoltre una task force di circa 250 tra operatori e autisti nell’area di Ostia, dove si prevede un notevole afflusso di cittadini. Anche sul litorale a Pasqua e a Pasquetta saranno garantiti i 3 turni di servizio (mattutino, pomeridiano e notturno) e verranno rafforzati tutti i servizi di tutela del decoro (svuotamento cestini, interventi mirati di spazzamento sull’area pedonale di Ostia e sul lungomare, pulizia intorno ai contenitori stradali ove necessario).