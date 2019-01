Operatore sociale con il 'pollice verde', scoperta miniserra di marijuana in camera da letto

Un operatore sociale con il 'pollice verde' per la marijuana. A finire nei guai un 21enne romano, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur con le accuse di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Il giovane, operatore sociale di professione, aveva evidentemente architettato un modo per “arrotondare”, coltivando marijuana in casa.

Dopo essere stato controllato in strada, nella zona di via Monte delle Capre, il ragazzo è stato trovato in possesso di alcune dosi di “erba” e di hashish. La perquisizione scattata nel suo appartamento ha consentito ai Carabinieri di scoprire, nella camera da letto, una piccola ma ben equipaggiata e florida serra di marijuana fai-da-te.

I militari hanno sequestrato la struttura, comprendente una lampada alogena e una ventola di aerazione, oltre a 2 piante di cannabis alte ognuna oltre 1 metro, alcuni barattoli in vetro contenenti altre dosi di marijuana pronte per l’uso e tutto il materiale utile alla cura delle piante stupefacenti.

Il 21enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.