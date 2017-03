Tor Sapienza: serra di marijuana in casa, arrestato 48enne col pollice verde

Un 48enne romano con il 'pollice verde'. A scoprire la serra di marijuana allestita dall'uomo i carabinieri della stazione di Anticoli Corrado che lo hanno arrestato per detenzione e coltivazione di stupefacenti.

CONTROLLO SULLA VIA TIBURTINA - L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato fermato per un normale controllo alla circolazione stradale sulla SS5 Tiburtina, dai Carabinieri che, insospettiti dall’atteggiamento ansioso, l’hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare trovandolo in possesso di 10 grammi di hashish.

SERRA A TOR SAPIENZA - Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, in località Tor Sapienza, i militari, oltre a rinvenire ulteriori 70 grami di marijuana, essiccata con relativo materiale per il taglio ed il confezionamento, hanno scoperto una piccola serra artigianale, completa di illuminazione, termostato ed impianto di idratazione per la coltivazione della canapa indiana.

FLACONI E FERTILIZZANTI - Tra il materiale sottoposto a sequestro sono stati trovati anche flaconi di fertilizzanti e stimolatori vegetali nonché materiale vario per la germinazione dei semi. Dopo l’arrestato l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.