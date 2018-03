Una serra di marijuana nel giardino di casa: sequestrate 484 piante

Nascondeva una serra di marijuana in giardino. Succede a Pomezia, dove i Carabinierihanno arrestato un 64enne e scoperto 15 metri quadri di piantagioni illegali. Rinvenute 484 piante di marijuana, 248 di un'altezza compresa tra i 20 ed i 45 centimetri, mentre le restanti 236 erano state da poco piantate ed avevano un'altezza inferiore ai 15 centimetri. L'uomo è stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.

A Torvaianica, invece, i Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno arrestato un 37enne del posto, con precedenti, trovato in possesso di 73 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi, 40 grammi di cocaina ed il materiale usato per il confezionamento delle singole dosi.

L’uomo è stato controllato dai militari di pattuglia sotto la sua abitazione e nel corso della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso, occultata in alcuni mobili della casa, della sostanza stupefacente. Il 37enne è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa di processo con rito direttissimo.