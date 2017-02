Trullo: serra di marijuana nei box auto del palazzo sequestrato

Una rigogliosa serra di marijuana nei box auto del palazzo sequestrato. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri delle Stazioni Roma Villa Bonelli e Roma San Pietro in tre box auto di un complesso di via di Monte Cucco, al Trullo. Nel garage, i "coltivatori diretti", al momento rimasti sconosciuti visto che il tutto il complesso immobiliare – di proprietà di una società sportiva - risulta in amministrazione giudiziaria dal 2012 a seguito di sentenza fallimentare, avevano allestito delle serre artigianali dove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, oltre a 2,3 chili di marijuana, materiale per la coltivazione, fertilizzanti, lampade alogene e un impianto di areazione.

BOX SERRA - I box-serra erano alimentati da energia elettrica fraudolentemente sottratta tramite un allaccio abusivo alla rete pubblica, messo in sicurezza da personale dell’Acea intervenuto su richiesta dei militari. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre sono tuttora in corso le indagini finalizzate all’identificazione dei responsabili.