Una serra con 40 chili di marijuana alimentata con un allaccio abusivo alla corrente

Quasi 40 chili di marijuana ed una serra professionale alimentata con un allaccio abusivo alla corrente. A scoprirla a Velletri la polizia che ha poi arrestato un cittadino pakistano di 30 anni. Lo scrive LatinaToday.

La scoperta nell'ambito di una operazione che ha portato gli investigatori della Squadra Mobile di Latina, guidati dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo, ad arrestare un primo spacciatorei, trovato con quasi sei chili di dostanza stupefacente nella sua abitazione di Aprilia.

In tale ambito investigativo è stata individuata un’altra abitazione nel comune di Velletri, in località Colle Ottone Alto, dove stava per entrare A.R., un cittadino pakistano di 30 anni, richiedente asilo politico.

A seguito di un’accurata perquisizione, estesa a tutta l'abitazione su tre livelli, è stata riscontrata la presenza di un’estesa coltivazione, con tanto di impianto elettrico di illuminazione e ventilazione, impianto idrico e annesso essiccatoio, con 127 piante di marjuana, in piena produzione.

Rinvenuti 39,58 chili di marjuana oltre ad ulteriori 12 piante, insieme alla somma contante di 1.200, ritenuta provento dell’attività criminosa, e tre bilancini elettronici di precisione.

Il personale dell'Enel ha inoltre accertato un allaccio abusivo all’energia elettrica per garantire la copertura energetica all'impianto di coltivazione che era stato realizzato in casa. Il 30enne è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio e denunciati alla Procura di Velletri per furto aggravato di energia elettrica.

Al termine delle formalità di rito è stato associato nel carcere di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.