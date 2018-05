Torre Spaccata, serra di marijuana in casa: arrestata coppia

Una piccola serra 'indoor' con sette piante di marijuana. 700 grammi di droga tra marijuana e hashish. Altre piante ad essiccare. Una coppia, 26enne romano lui, 23enne de L'Aquila lei, entrambi senza occupazione, è stata arrestata con l'accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti. Il blitz è stato effettuato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina, in seguito ad una serie di indagini nel mondo dello spaccio.

I due vivevano in via Marforio, a Torre Spaccata. Sono stati sorpresi mentre curavano le piante. Ammanettati, è scattata la perquisizione. Nell'appartamento sono stati rinvenuti oltre 700 grammi di droga tra marijuana, hashish e “pongo” (hashish in crema). Trovata anche marijuana ad essiccare, lampade alogene, impianto di ventilazione e fertilizzanti per la cura delle piante, oltre a materiale per la coltivazione e per il confezionamento in dosi. Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.