Una serra di marijuana in casa, in manette un tassista e sua moglie

Una serra di marijuana in casa, in via del Maggiolino. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Sapienza che hanno arresto un 42enne romano, tassista già noto alle forze dell'ordine, e una 32enne albanese per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il blitz, i Carabinieri hanno sorpreso marito e moglie intenti alla cura di 6 piantine di marijuana, posizionate all’interno di una serra indoor in una camera del loro appartamento.

Ammanettati i coltivatori fai da te, i Carabinieri hanno ispezionato l’appartamento e rinvenuto decine di dosi di marijuana e hashish, pronte alla vendita, le piante, la serra, completa di pareti rinfrangenti, lampade alogene, sistema d’irrigazione temporizzato, ventilatori e concimi. I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del processo.