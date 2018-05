Impianto di irrigazione, luci e riscaldamento: così trasforma casa in una serra di marijuana

Una serra di marijuna in casa. Succede a Cerveteri dove, ieri mattina, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia hanno denunciato un 34enne che nel suo appartamento nascondeva una piantagione di marijuana, allestita all’interno di una serra artigianale.

In particolare la serra, munita di un vero e proprio impianto di irrigazione, ventilazione, illuminazione e riscaldamento, per la crescita e all’essiccazione del fogliame, risultava contenere circa 10 piante di marijuana, alcune già in infiorescenza. Altre invece sono state rinvenute in vari ambienti dell'appartamento.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto anche alcuni strumenti atti alla successiva suddivisione in dosi dello stupefacente, bilancine di precisione, tavola per il taglio e strumento trita foglie, nonché una piccola quantità di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro.

Al termine dell'attività esperita, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di produzione e coltivazione di stupefacenti.