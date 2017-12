Selva Candida: Sergio Picotti scomparso da casa, l'appello del figlio

Ore d'ansia per i familiari di Sergio Picotti scomparso dalla propria abitazione di Selva Candida. Dalla 8:00 di ieri 28 dicembre dell'uomo di 79 anni non si hanno più notizie. Per questo il figlio Paolo ha lanciato un appello su facebook denunciando la scomparsa del padre a polizia e carabinieri. Alto 1,70, 90 chili di peso, occhi castani e capelli bianchi, al momento della scomparsa indossava un cappello a scoppola blu, una sciarpa beige, giacca di pelle marrone scura, camicia a quadri con righe azzurre, pantaloni grigio scuro, scarpe marroni scure e orologio argento al polso.

Come spiega Paolo Picotti a RomaToday, il padre era solito uscire tutte le mattine, prendere un bus (solitamente il 904), farsi una passeggiata per poi fare ritorno a casa a Selva Candida all'ora di pranzo. "Ieri - spiega il figlio - non è però tornato. Abbiamo atteso le 14:00 e poi siamo andati a cercarlo denunciandone la scomparsa alle forze dell'ordine". Senza telefono cellulare, lasciato a casa dall'anziano, Sergio Picotti ha con sé i documenti e, come segno di riconoscimento, un grosso neo nero sul mento.



Avvistato sul bus 490

Come spiega ancora il figlio Paolo, "un gentilissimo signore ci ha detto che ieri mattina intorno alle 10 lo ha visto sull' autobus 490. (Zona capolinea). È sceso dopo due fermate ma se ne sono perse le tracce". Stamattina i familiari hanno passato al setaccio gli ospedali della zona (il Policlinico Gemelli, l'Aurelia Hospital, l'ospedale Cristo Re, l'ospedale San Filippo Neri), ma di Sergio Picotti nessuna traccia. " Cammina lentamente. Fa terapia con Seroquel per demenza senile (Alzheimer). Parla in modo poco chiaro". Chiunque abbia notizie di Sergio Picotti può contattare il figlio al seguente numero: 347-7080091 oppure ai numeri: 368-900582 / 338-4276609.