Casalotti come Gomorra: sigilli alla villa trasformata in fabbrica di articoli contraffati

Casalotti come Gomorra. A seguito di lunghe indagini, appostamenti, pedinamenti, visione di telecamere, questa mattina, la Direzione Sicurezza Urbana della Polizia Locale, guidata dal Dottor Lorenzo Botta, è intervenuta in una villa a Via Augusto Graziani, nel quartiere Casal Selce - Casalotti, già oggetto di sequestro di merce contraffatta.

Casalotti come Gomorra

Gli agenti dei gruppi speciali GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e Spe ( Sicurezza pubblica emergenziale) hanno accertato il reiterare dell’attività illecita di fabbricazione di articoli contraffatti, come scarpe dell’Adidas, giacconi della Colmar, borse di Prada e sciarpe della Burberry. I lavoranti sono stati tutti identificati e denunciati per il reato di contraffazione.

Sequestrata villa in via Augusto Graziani

Al sequestro di tutta la merce questa volta ha seguito il sequestro della villa, disposto dalla Procura di Roma. Sigilli, dunque, anche al luogo fisico che custodisce o produce merce falsa, per stroncare del tutto il commercio parallelo che spaccia per originali griffe famose, riprodotte illecitamente e lanciate sul mercato dalla concorrenza sleale.