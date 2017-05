Trastevere: blitz nei ristoranti asiatici, sequestrati 150 chili di pesce

Continuano i controlli nei ristoranti asiatici di Roma. La Guardia Costiera ha ispezionato diversi locali, soprattutto un noto ristorante di cucina fusion giapponese nel cuore di Trastevere. I militari, coordinati dal 3° Centro di Controllo Area Pesca (3° C.C.A.P.) della Direzione marittima – Guardia costiera di Civitavecchia, hanno riscontrato varie irregolarità nella modalità di conservazione del prodotto ittico, con particolare riguardo alla mancanza delle informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità dello stesso e la detenzione di prodotto scaduto.

Inoltre, gli ispettori della Capitaneria hanno accertato che, per aggirare le strette regole previste per la commercializzazione del Tonno Rosso, specie pregiata e sottoposta ad un piano pluriennale di ripopolamento e tutela per evitarne l’estinzione, lo stesso veniva identificato dalla documentazione detenuta come tonno alalunga, considerato meno pregiato.

A consuntivo dell’attività ispettiva, sono dunque state elevate sanzioni amministrative per un totale di 15mila euro, con relativo sequestro di oltre 150 chili di prodotto ittico tra cui il pregiato tonno rosso.