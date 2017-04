Esquilino: blitz in una pescheria, sequestrati prodotti scaduti e di dubbia provenienza

Circa 1,2 tonnellate di pesce surgelato scaduto. E' quanto li personale della Guardia Costiera ha sequestrato e distrutto dopo un blitz in una pescheria della Capitale, all'Esquilino, gestita da cinesi.

I militari coordinati dal 3° Centro di Controllo Area Pesca (3° C.C.A.P.) della Direzione marittima – Guardia costiera di Civitavecchia, hanno proceduto al sequestro e alla distruzione di 1,2 tonnellate circa di prodotto ittico vario surgelato, destinato alla vendita al dettaglio, per il quale, in parte era stata superata la data di scadenza per il consumo, ed in parte non erano riportate le prescritte informazioni sulla tracciabilità.

Elevate a carico del titolare della pescheria anche le prescritte sanzioni pecuniarie. L'attività è poi proseguita con controlli anche presso vari ristoranti etnici del centro di Roma, che hanno portato al sequestro di prodotto ittico per mancanza di indicazioni sulla tracciabilità, oltre che alla irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

L’attività di controllo della filiera della pesca posta in essere dal personale militare coordinato dal 3° C.C.A.P. di Civitavecchia rientra nelle più ampie competenze del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in materia di tutela della risorsa ittica e della sicurezza alimentare, nell’interesse della salute dei consumatori.