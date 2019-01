Ciampino, discarica abusiva e auto rubate: sequestrato il parcheggio Alta Quota

È iniziata con un normale controllo di Polizia stradale la vasta operazione posta in essere dal gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale: un minore, alla guida di una Renault Espace con targa bulgara che, privo di patente di guida, usciva dall'area di parcheggio Alta Quota di Ciampino.

Insospettiti dalle possibili attività del minorenne, i 'caschi bianchi' hanno provveduto ad un sommario controllo dell'area in questione scoprendo interi container colmi di batterie usate, vestiti rubati contenenti ancora sistemi antitaccheggio, camion pieni di elettrodomestici esausti, pneumatici, copertoni ed auto rubate, tra le quali una Range Rover del 2014.

All'interno dell'area, anche un deposito di carburanti abusivo. A seguito di ulteriori indagini, la polizia locale ha potuto accertare come anche lo stesso parcheggio fosse abusivo. L'area infatti, sebbene attrezzata e provvista di telecamere, risulterebbe essere un "terreno agricolo".

L' area é stata sequestrata ai sensi dell'art. 321 C.P.

Sulla vicenda, il plauso della UGL Polizia Locale, che in una nota del Coordinatore Romano Marco Milani rende noto: "Esprimiamo apprezzamento per le capacità investigative degli agenti del gruppo SPE del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che da un semplice controllo di Polizia Stradale sono arrivati a porre in essere una importante operazione di Polizia Giudiziaria. Esortiamo amministrazione e Comando - concludono dall'UGL - a procedere in fretta all'adozione del nuovo ordinamento del Corpo, che nel recepire le normative regionali in materia di Polizia Locale, possa aumentare il funzionamento e l'efficienza di questo prezioso Corpo di Polizia cittadina"