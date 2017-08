Brucia la discarica sotto l'occupazione: sequestrato il palazzo di via Costi

E' stato posto sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria il palazzo occupato a La Rustica sotto al quale dalla mattinata di ieri 30 agosto continua a bruciare una maxi discarica abusiva di rifiuti ingombranti e non. L'immobile di via Raffaele Costi, angolo via Amarilli, a ridosso del tratto urbano dell'A24 anche oggi era avvolto in una fitta coltre di fumo. La palazzina è stata inoltre dichiarata inagibile.

Incendio al palazzo occupato a La Rustica

A prendere fuoco, non è chiaro se in maniera accidentale o dolosa, degli enormi cumuli di rifiuti accatastati nel tempo dagli occupanti: plastica, legno, elettrodomestici, materassi, rifiuti organici. Una montagna alta circa 2 metri che si snoda su circa metà del perimetro dell'edificio.

Incendio in via Costi

I vigili del fuoco anche oggi sono ancora al lavoro per domare gli ultimi focolai dell'incendio che ha coinvolto anche parte dello stabile. "È molto dura, le fiamme ripartono di continuo, dal fondo dei cumuli di spazzatura", raccontano alcuni vigili.

Stabile occupato a La Rustica

Lo stabile sgomberato due anni fa, è stato successivamente occupato di nuovo. A marzo, si era parlato di un altro intervento, ma non è stato così. Un centinaio gli occupanti del palazzo, con molti di loro che hanno passato la notte accampatti ad un vicino distributore di benzina. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di circa 100 persone tra rom, stranieri e italiani con una famiglia di 3 persone: Emanuela, Enrico e il piccolo Damiano.