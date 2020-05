Sequestrato il tesoro del boss dei Narcos del Trullo: così reinvestiva i soldi della droga

Duro colpo al boss dei Narcos del Trullo, un romano 42enne già arrestato il 14 gennaio scorso insieme ad altre 15 persone nell'ambito dell'operazione antidroga denominata New Line.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno infatti eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, per un valore complessivo di 6 milioni di euro, riconducibili al capo dell'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana al Trullo, Monteverde e Montespaccato, con espansioni anche nella zona di Pomezia.



Il provvedimento odierno, emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è scaturito all'esito degli accertamenti patrimoniali svolti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma che hanno evidenziato una sperequazione tra i redditi dichiarati e le spese sostenute dal capo della banda e rivelato come quest'ultimo avesse reinvestito i proventi della sua attività illecita, facendoli confluire – perlopiù - in società nel settore dei trasporti e ortofrutticolo, attività finanziarie ed immobili, intestandoli fittiziamente a terze persone (familiari e/o prestanome).