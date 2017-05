Stazione Ostiense: blitz al mercatino abusivo, sequestrate scarpe ed abiti

Tolleranza zero nei confronti dei mercatini illegali. E' appena terminato l'intervento dei Pics della Polizia Locale di Roma Capitale per il ripristino del decoro nelle aree limitrofe alla stazione Ostiense. Dopo le operazioni dei giorni scorsi in zona Termini, i 'caschi bianchi' hanno sequestrato in via delle Cave Ardeatine scarpe, abiti e merce che è stata contestualmente avviata al ciclo di smaltimento dei rifiuti non trattabili. Le persone che tentavano di vendere abusivamente sui marciapiedi, mescolandosi tra i banchi regolari, si erano già allontanate prima dell’arrivo degli agenti.

PIAZZALE PARTIGIANI E CARLO FELICE - Successivamente, in piazzale Ostiense, di fronte alla stazione della metro e in piazzale dei Partigiani, con l’ausilio degli operatori Ama, dopo la rimozione di bivacchi e giacigli nel giardino centrale, utilizzati durante la notte, sono state cancellate alcune scritte offensive e rimossi dei manifesti abusivi. Al termine le pattuglie si sono dirette in via Carlo Felice per continuare i controlli anti abusivismo nei giardini, non rilevando però alcuna problematica.