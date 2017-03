Smantellato il mercatino illegale dell'ex Bastogi: sequestrata la merce in vendita

Era il marzo del 2016 quando la Polizia Locale di Roma Capitale effettuò un intervento massiccio di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi al mercatino illegale ex Bastogi. Un blitz contro i venditori irregolari che si posizionavano nelle vicinanze di quelli autorizzati che, all'alba di stamattina, si è ripetuto con una nuova incursione dei vigili urbani in via Giuseppe Piolti de' Bianchi, a Monte Spaccato, dove ogni martedì numerose persone tentato di insediarsi, sin dalle ore notturne, per vendere merce di ogni tipo ricavata da cassonetti dell'immondizia o di provenienza non accertabile.

BLITZ ALL'ALBA - Nello specifico il blitz è scattato alle 4:00 di quetsa notte. Sul posto gli agenti dal Gruppo Aurelio diretto da Giuseppe Bracci, presente sul posto, e dai gruppi Gssu e Spe diretti dal Vicecomandante del Corpo Lorenzo Botta, sono intervenuti con numerose pattuglie: tra il fuggi fuggi generale sono stati controllati ed identificati 7 venditori abusivi, risultati regolari e tutti sanzionati.

TRE QUINTALI DI MERCE NON IGIENICAMENTE TRATTABILE - E' stata sequestrata tutta la merce esposta, almeno 3 quintali di materiali consistenti in lampade e parti elettriche, vestiti, soprammobili, scarti alimentari e altro ciarpame, tutto in condizioni igieniche a rischio per la salute delle persone. Al termine delle operazioni la merce è stata convogliata a discarica a mezzo di personale dell'Ama.

CONTROLLO VEICOLI - Presente sul posto anche personale della Polizia di Stato, Commissariato Aurelio, e dell'Arma dei Carabinieri. Durante gli interventi, nella vicina via Carlo Gnocchi, la strada che immette verso il mercatino, hanno operato anche altre pattuglie per il controllo dei documenti di tutti i furgoni ed i veicoli diretti a via Piolti De Bianchi: sono stati controllati circa 60 veicoli in tutto: fermate tre persone, risultate sprovviste di patente di guida; altri fermi e sanzioni sono stati applicati ai sensi del Codice della Strada.