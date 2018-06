Lettini e ombrelloni affittati senza permesso nelle spiagge libere: blitz ad Ostia

La Polizia locale di Roma Capitale in sinergia con la Guardia Costiera e il X Municipio, ad Ostia, ha effettuato una operazione sequestrando numerosi lettini e ombrelloni che venivano affittate illegalmente sulle spiagge libere gestite dal Comune dove, infatti, chi vuole andare in spiaggia, infatti, dovrà portarsi ombrellone e lettino da casa.

"Un altro segno tangibile di come questa Amministrazione, in sinergia con le Forze dell'Ordine vuole portare avanti la battaglia in difesa della legalità", ha detto la presidente del parlamentino di Ostia Giuliana Di Pillo.

"Forse ad alcuni non è chiaro che qui non si scherza più. Sul lungomare di Roma torna la legalità", ha commentato il capogruppo del Movimento 5 Stelle capitolino Paolo Ferrara presente sul posto con l'assessore all'ambiente del X Municipio Alessandro Ieva.