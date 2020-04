Coronavirus: blitz in un deposito all’Esquilino, sequestrati 72mila fra guanti e confezioni di igienizzante senza documentazione

Gel igienizzante e guanti in lattice privi di documentazione e marchio CE. Blitz del Nas dei Carabinieri, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane (Dipartimento Lazio e Abruzzo), in un deposito all’Esquilino dove i militari dell’Arma hanno sequestrate oltre 72mila prodotti.

I controlli nell’ambito delle iniziative intraprese nel monitoraggio e movimentazione dei materiali utili al servizio sanitario in emergenza Covid19, hanno portato gli uomini del Nucleo Anti Sofisticazione in un magazzino di prodotti all’ingrosso per casalinghi, articoli da regalo ed elettrodomestici nel quartiere multietnico del I Municipio della Capitale.

Nel corso dei controlli sono stati trovati e sequestrati 35 colli (circa 2mila pezzi) di confezioni di gel igienizzante e 70 colli (circa 70mila pezzi) di guanti in lattice per un valore commerciale di circa 20mila euro. Tutta la merce è stata sequestrata.