Apocalisse di Capodanno: venduti razzi e petardi illegali, sequestrati 650 chili di 'botti'

Oltre mezza tonnellata di 'botti' sequestrata per Capodanno a Roma e 8 persone denunciate. Questo il bilancio di diverse operazioni condotte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza nel fine settimana trascorso in diverse zone della Capitale e della provincia, che hanno permesso di evitare l'immissione sul mercato di 650 chili di fuochi d'artificio nonché di deferire all’Autorità Giudiziaria 3 soggetti italiani, 3 di nazionalità cinese e 2 magrebina, per il reato di abusiva detenzione e vendita di materiale esplosivo.

In particolare, a Roma, pattuglie del I Gruppo hanno controllato numerosi esercizi commerciali rinvenendo, in tre di essi, manufatti per un totale di circa 120 chili di massa attiva, tra cui le così dette "candele romane", gli "apocalisse" e i "mini-razzo", posti in vendita in assenza della prescritta autorizzazione di Pubblica Sicurezza e denunciando i tre titolari, tutti di origine cinese.

In zona Ottavia, durante uno dei tanti posti di controllo, è stato fermato un italiano che trasportava, a bordo della propria auto, oltre mezzo quintale di pericolosi 'botti' artigianali. La successiva perquisizione presso l'abitazione di Tivoli ha permesso di rinvenire altri 145 chili di articoli pirici, con grave rischio per la sua incolumità e per quella del vicinato.

I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno intercettato un italiano che, a San Basilio, aveva approntato un improvvisato banco vendita con circa 125 chili di fuochi. A Tivoli, militari del locale Gruppo hanno scovato, nel retrobottega di un negozio di oggettistica gestito da un italiano, 1.500 confezioni, per un peso di circa 80 chili di 'botti', anche sprovvisti del marchio CE, mentre a Pomezia, i finanzieri della locale Compagnia hanno pizzicato due soggetti di origine magrebina con circa 130 chili di materiale pirotecnico detenuto illecitamente all’interno di un furgone e pronto per essere immesso in commercio, attraverso bancarelle precarie, presso i mercati rionali della zona.

I petardi, che avrebbero alimentato il mercato "nero" della Capitale e della provincia, avrebbero minacciato l’incolumità degli incauti consumatori che, attratti dai prezzi più bassi normalmente praticati dai venditori abusivi, acquistano materiale illegale, ignari della categoria, delle principali caratteristiche costruttive e delle modalità d'uso, indicazioni obbligatorie spesso non riportate sulle etichette.

Le attività si inseriscono nell’ambito dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza a tutela dei consumatori e della sicurezza pubblica posti a rischio dall’acquisto, detenzione, maneggio di materiale esplodente non conforme alle vigenti normative.