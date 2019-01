Frutta e verdura in vendita sul marciapiede, ma senza autorizzazione: sequestrati 500 chili di merce

Più di 500 chili fra frutta e verdura in vendita sul marciapiede antistante al negozio, peccato però che il titolare dell'esercizio commerciale non avesse i permessi per occupare il suolo pubblico. Per questo gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati negli interventi a tutela del consumatore, hanno poi sequestrato oltre 500 chili di frutta e verdura.

Il sequestro è stato attuato nella zona di Monte Mario, dagli agenti del Reparto Amministrativo del XIV Gruppo dei 'caschi bianchi' in quanto la merce era venduta sul marciapiede, con il negozio però privo di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico

Trattandosi di prodotti deperibili, invece di conferirli in discarica sono stati donati ad un ente impegnato in forme di assistenza ai più bisognosi.