Case occupate a San Basilio: due chili di droga nella tromba dell'ascensore, sequestrati

Due chili di droga nascosta tra la tromba dell'ascensore, i parcheggi condominiali e i seminterrati della case popolari. Ad intralciare gli "affari" degli spacciatori gli agenti di polizia del commissariato San Basilio, diretto dal dottor Massimiliano Maset, durante un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti a San Basilio. Qui, all’interno dell’area delle case occupate, tra le vie Luigi Gigliotti, Carlo Tranfo, Girolamo Mechelli e Piazza Bozzi, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

SPACCIO A LA LUPA - L’attività di polizia giudiziaria, operata con il supporto del cane antidroga Yago dei cinofili, si è svolta nei luoghi adiacenti la piazza di spaccio conosciuta in gergo come “la Lupa”, posto che prende il nome da un murales che rappresenta proprio la lupa capitolina.

CANE ANTIDROGA - Nell’ispezionare le aree in argomento, dopo aver eluso la fitta vigilanza delle 'vedette', il cane antidroga ha segnalato dapprima, la tromba dell’ascensore sito in via Gerolamo Mechelli, dove, sulla parte superiore della cabina, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una busta contenente 350 grammi di marijuana e 45 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi.

HASHISH RAMSES - Dopodiché, in un angolo dei parcheggi condominiali all’aperto e seminterrati di via Carlo Tranfo, sempre su segnalazione del cane poliziotto, gli agenti hanno rinvenuto 20 panetti di hashish, con sopra, impressa la scritta “Ramses”, per un peso totale di 2 chili, 3 bustine di cellophane trasparente con chiusura a clip contenenti 4 grammi di marijuana, 3 frammenti di hashish per 26,5 grammi e 17 involucri contenenti cocaina per circa 11 grammi.