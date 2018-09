Nascondeva 29 chili di droga nel cassettone del letto: pusher in manette

Impegnati nelle operazioni di contrasto allo spaccio, i militari della compagnia Eur e Montevederde hanno effettuato alcuni blitz nell’area compresa tra le zone Eur e Ostiense e perquisizioni domiciliari che hanno portato al ritrovamento di ingenti quantità di droga.

Nascondeva 29 chili di droga nel cassettone del letto

Era già nel mirino delle forze dell’ordine perché noto per i suoi trascorsi nel mondo della droga. Quando è scattata la perquisizione a casa del 37enne romano, i militari della compagnia Eur hanno trovato una “camera da letto stupefacente”. Nascosti nel cassettone del letto, i carabinieri hanno rinvenuto una ingente quantità di droga: circa 29 kg di hashish. La perquisizione, infatti, ha confermato che l’uomo utilizzava casa come vera base operativa per lo spaccio, dove nascondeva la sostanza stupefacente suddivisa in panetti. I Carabinieri hanno rinvenuto il grosso quantitativo di droga occultato, in parte, all’interno di un borsone nell’armadio e, il resto, nel cassettone del letto.

Blitz a Monteverde

Ad insospettire i militari sono stati gli atteggiamenti dell’uomo: 40 anni, di origine italiana, si aggirava in maniera equivoca in una nota piazza di spaccio a Monteverde. Quando l’uomo si è allontanato, i carabinieri si sono messi sulle sue tracce e lo hanno fermato in via Lami. Dopo una prima perquisizione personale hanno continuato le indagini presso l’abitazione del 40enne. Durante il blitz i militari hanno trovato e sequestrato 280 g di marijuana, 165 g di hashish e 50 g di cocaina, già divisi in dosi, di bilancini di precisione, materiale vario per taglio e confezionamento, oltre a 1.600 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio. Il 40enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.