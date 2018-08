"Magic Children": scoperte 12mila pasticche di ecstasy nel latte in polvere per bambini 

Confezioni di latte in polvere “stupefacente”: all’aeroporto di Fiumicino, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma con il personale dell’Agenzia delle Dogane, hanno sequestrato oltre 12 mila pasticche di ecstasy. La sostanza era occultata in cinque confezioni di latte per un peso totale di 6 kg conservate all’interno di un bagaglio custodito nell’apposito magazzino “lost&found” proveniente da Amsterdam e in attesa che la proprietaria ne richiedesse la “legittima” restituzione.

Il bagliaglio proveniente da Amsterdam

L’attenzione dei finanzieri è stata catturata da 5 confezioni di latte in polvere che, perfettamente sigillate ed intatte, risultavano pesare oltre 1 kg ciascuna rispetto al peso di 500 gr indicato sulla confezione. Una volta aperte le confezioni, all’interno di ognuna è stata trovata un’ulteriore busta termosaldata e sono state rinvenute migliaia e migliaia di pasticche a forma di osso e di rombo tutte di colore verde fluo recanti, stampigliati, il marchio di una rinomata bevanda alcoolica ed il logo riconducibile ad un giovane pilota di Formula 1.

La passeggera risulta irreperibile

L’analisi della documentazione di viaggio del bagaglio ed i successivi accertamenti esperiti hanno consentito di individuare la passeggera, una giovane signora di origini maltesi al momento risultata irreperibile.