L'amico la sequestra in casa e le ruba le chiavi: saccheggiato l'appartamento di una donna

Si è fidata della persona sbagliata che, dopo averla sequestrata nel suo appartamento di Tor Bella Monaca, le ha rubato le chiavi per saccheggiare la casa che la vittima gli aveva mostrato poco prima a Prati.

A mettere in atto il diabolico piano una coppia di romani, lui di 44 e lei di 40 anni, entrambi con precedenti. I due sono stati arrestati lunedì 4 febbraio dagli agenti del Commissariato Prati, diretto da Domenico Condello, in quanto responsabili di rapina ai danni di una giovane donna.

In particolare la vittima, dopo essersi incontrata alle 19:00 del 03 febbraio scorso, con il 44enne suo conoscente, in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, insieme, si sono recati presso l’abitazione di lei a Prati. Entrati nell’appartamento, la donna ha riposto degli oggetti di valore in un armadio e, nella circostanza, poiché l'uomo svolge attività di muratore, gli ha mostrato la sua cassaforte a muro, chiedendogli un parere circa la sicurezza della stessa.

Poco dopo, sempre in compagnia dell’amico, la donna ha fatto ritorno presso il luogo d’incontro a Tor Bella Monaca. Poi l'incubo con la giovane donna che è stata fatta entrare nell’appartamento di un'amica dell’uomo, ma sconosciuta alla vittima.

Dopo essersi intrattenuti insieme la coppia, con una banale scusa, ha lasciato l’appartamento dicendo all’amica che sarebbero rientrarti poco dopo.

La vittima vedendo che le due persone non facevano rientro, ha cercato di contattarli telefonicamente ma con esito negativo, poi si è resa conto di essere stata chiusa all’interno dell’appartamento e che dalla borsa erano sparite le sue chiavi di casa.

A questo punto con il suo cellulare, riuscita a chiamare il 112, è stata soccorsa da agenti della Polizia di Stato in particolare dai componenti dell’autoradio Romanina e da una squadra dei Vigili del Fuoco, a cui ha raccontato l’accaduto.

Immediatamente, interessati gli agenti del Commissariato Prati, competenti per zona, questi hanno irruzione presso l’abitazione della vittima, sorprendendo la coppia di rapinatori. Accompagnati presso il Commissariato di San Basilio diretto da Agnese Cedrone, i due sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.