Controlli dei vigili nei quartieri della movida, sequestrata discoteca abusiva

Una discoteca abusiva a Trastevere. A scoprirla e sequestrarla gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati nei controlli delle zone della movida, rafforzati in occasione del periodo natalizio concluso con l'Epifania.

Accertamenti ad ampio raggio nei principali quartieri caratterizzati dal fenomeno: le oltre 600 verifiche eseguite dagli agenti hanno riguardato, oltreché l'osservanza del provvedimento sulla vendita ed il consumo di sostanze alcoliche, l'abusivismo commerciale, le attività dei parcheggiatori irregolari, gli esercizi commerciali ed il rispetto del codice della strada.

Nel corso delle operazioni sono state riscontrate oltre una decina di violazioni dell'obbligo degli esercenti di esporre nel locale, in modo visibile e leggibile, l'avviso contenente le prescrizioni per i propri avventori e consumatori, come previsto dall'Ordinanza Sindacale 196/2018.

Elevate 630 sanzioni per soste irregolari e rimossi 135 veicoli, con multe per oltre 250mila Euro. Numerosi anche i sequestri di prodotti venduti abusivamente, tra i quali alcuni oggetto di contraffazione, per un totale di circa 2500 articoli.

Nella zona di Trastevere è stato sottoposto a sequestro un locale adibito a discoteca, in quanto privo della necessaria autorizzazione per l'esercizio dell'attività di intrattenimento danzante e dei requisiti indispensabili per la sicurezza dei clienti. Durante i controlli, veniva accertata l'assenza di uscite di sicurezza e dispositivi anti-incendio.