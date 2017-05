Magliana: pneumatici e rifiuti speciali, sequestrata discarica abusiva

Discarica abusiva sequestrata in via della Magliana, dalla Polizia Locale. I vigili, ieri mattina, hanno messo il nastro giallo in un'area di 3300 metri quadri. Si tratta di un deposito abusivo di materiali pericolosi, con scarti da demolizione, lamiere in ferro, pneumatici e rifiuti speciali.

Il terreno era proprietà di una società a cui un anno fa la Protezione Civile aveva intimato la demolizione di alcuni capannoni pericolanti. Il Reparto Tutela Ambiente dell'XI Gruppo Marconi ha accertato che oltre ai reati riguardanti la presenza della discarica irregolare, non era mai stato fatto alcun lavoro di messa in sicurezza.

Da diverse segnalazioni inoltre sembrava che all'interno dormissero alcuni senza fissa dimora. A seguito di un incendio avvenuto ad inizio mese la situazione si era fatta ancora più grave, con il rischio che un ulteriore crollo o cedimento strutturale mettesse a rischio l’incolumità delle persone.

Per questo motivo gli agenti hanno posto i sigilli a tutto il fabbricato, denunciando i responsabili per violazione delle norme ambientali e omissione di lavori su edifici pericolanti.