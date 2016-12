Portuense, sequestrata discarica abusiva vicino a scuola per bambini

Una discarica a cielo aperto. E' quello che gli agenti della Polizia Locale del gruppo Monteverde diretti da Mario De Sclavis, anch'egli presente sul posto, hanno sequestato in via Tornielli, zona Portuense/Isacco Newton.

Quel terreno incolto era divenuto un ricettacolo di rifiuti con avanzi di cantiere, bidoni con liquidi indefiniti, fili elettrici, parti meccaniche e altri rifiuti speciali. Una situazione di degrado ambientale vicinissima ad una scuola per bambini.

Un terreno con vegetazione libera, e sviluppo potenziale di ratti, con inquinamento liquidi e percolato, che ha reso necessario l'intervento della Polizia di Roma Capitale. I caschi bianchi sono intervenuti ponendo l'area sotto sequestro scongiurando ulteriori depositi di materiale, per ora, attribuiti a persone ignote. Indagini sono in corso per rintracciare i responsabili.