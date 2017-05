Palazzina a Tor Vergata, villa a Ciampino e 10 auto: maxi sequestro alla famiglia Di Silvio

Una palazzina condominiale sviluppata su tre piani, un appartamento e un terreno a Tor Vergata, una villa e 4 terreni nel comune di Ciampino, 10 auto e rapporti bancari accesi presso 6 istituti di credito, il tutto per un valore complessivo stimato di circa 4 milioni di euro. A tanto ammonta il valore dei beni che i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato ad appartenenti alla famiglia Di Silvio, imparentati con i Casamonica e gli Spada, note famiglie di origine Sinti.

Il decreto di sequestro dei beni anticipato, finalizzato alla confisca, ex artt. 20 D.Lgs 159/2011, quale Misura di Prevenzione Patrimoniale, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, è arrivato a conclusione di indagini patrimoniali, svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che hanno consentito di rilevare come i 6 proprietari, destinatari del provvedimento di sequestro, appartenenti alla famiglia Di Silvio, disponessero di beni del valore del tutto sproporzionato rispetto al reddito percepito e dichiarato da loro e dalle persone rientranti nel loro nucleo familiare, "tanto da far ritenere che tali risorse economiche costituiscano provento o reimpiego di attività delittuose", si legge.

Il provvedimento è stato adottato su conforme richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma che, nel valutare la perdurante pericolosità sociale dei 6 destinatari, ha recepito la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale avanzata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, basata sulla mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni nella disponibilità dei proposti e la manifesta sproporzione tra il patrimonio accumulato dagli stessi e dai propri nuclei familiari negli ultimi 20 anni, rispetto al reddito dichiarato al fisco.