Castel Romano: depuratore non funzionate, sequestro scarico fognario della baraccopoli

"Assoluto malfunzionamento dello scarico del depuratore fognario della baraccopoli istituzionale di Castel Romano". Lo hanno eseguito questa mattina gli uomini del reparto Tutela Ambientale del gruppo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale ) del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno dato esecuzione al sequestro, disposto dalla Procura di Roma, proprio a seguito delle attività di indagine svolte dai 'caschi bianchi'.

DEPURAZIONE FOGNARIA - In particolare, gli uomini del Vice Comandante Generale del Corpo Lorenzo Botta, hanno potuto appurare, (nel corso delle attività investigative durate circa due mesi), l'assoluto non funzionamento dell'impianto di depurazione fognaria, nonostante il "business" di 40000 euro a trimestre, per le spese di manutenzione dell'impianto.

RISERVA X MALAFEDE - Ancora da quantificare invece i danni ambientali e l'eventuale pericolo di inquinamento delle falde, causate dai quotidiani scarichi non depurati, di un villaggio nato per ospitare 800 persone, in una area protetta come la riserva Regionale di X Malafede.

ACQUEDOTTO VIRGO - Le attività dello SPE e del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale non sono destinate a fermarsi qui, gli agenti infatti, che avevano già proceduto per episodi analoghi nella baraccopoli istituzionale de La Barbuta, stanno passando al setaccio le baraccopoli censite della Capitale, come quelle di via Salviati e via di Salone (periferia est della Capitale). Proprio in relazione a queste ultime due favelas, le stesse sembrerebbero, dai primi accertamenti, addirittura prive di allacci fognari, cosa che, qualora inequivocabilmente accertata, presenterebbe risvolti inquietanti vista la vicinanza alle falde di ricarica dell'acquedotto Virgo (sorto nel 70 a.C.).

