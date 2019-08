Dalla Cina per invadere Roma: sequestrate 17mila paia di "Crocs" contraffatte

Crocs contraffatte dalla Cina pronte ad invadere il mercato della Capitale. Maxi sequestro nell'ambito della quotidiana attività di monitoraggio e controllo dei flussi merceologici, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Civitavecchia - Servizio Antifrode - hanno sequestrato quasi 17.000 paia di calzature contraffatte.

La merce è stata trovata all’interno di un container proveniente dalla Cina ed era costituita da zoccoli in gomma che riportavano il marchio “Crocs”, senza che il destinatario fosse riuscito a presentare alcuna documentazione comprovante la legittima autorizzazione all’uso.

I periti della società titolare dei diritti di proprietà intellettuale, chiamati in causa per le opportune verifiche tecniche, hanno confermato la non autenticità delle calzature.

L’autore dell’illecito è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.