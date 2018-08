Testaccio: controlli in un supermercato, sequestrati 130 chili di alimenti

Controlli e sequestri presso un supermercato di una famosa catena commerciale a Testaccio. E' di questa mattina, infatti, l'ntervento congiunto della Polizia Locale, I Gruppo Centro, e dei Carabinieri della Stazione Roma Aventino.



Gli agenti hanno provveduto a sequestrare circa 130 chili di merci, tra frutta e verdura, prive di tracciabilità e di etichettatura. Scoperti, anche, oltre 20 chili di surgelati in cattivo stato di conservazione. Elevate sanzioni per un totale di 2132 euro.



Grazie all'intervento del personale, è stato possibile perseguire una condotta, oltreché illecita, particolarmente dannosa per la salute dei clienti. Le attività rientrano nei controlli intensificati per il ponte di Ferragosto, a tutela dei cittadini che non hanno lasciato la Capitale in questo periodo di ferie estive.