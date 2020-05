Distribuiva igienizzanti non a norma, sequestrate 19mila confezioni in un deposito

Aveva immesso in commercio prodotti igienizzanti non a norma. A scoprire il magazzino nella zona di Ciampino i carabinieri del NAS di Roma nell’ambito delle attività di monitoraggio dei materiali utili al Servizio Sanitario Nazionale nell’emergenza Coronavirus.

In tale ambito i carabinieri hanno ispezionato un carico di un deposito all’ingrosso di prodotti cosmetici a Ciampino e denunciato alla Procura della Repubblica il rappresentante legale per aver immesso in commercio prodotti vantanti proprietà tipiche dei biocidi, privi della necessaria autorizzazione del Ministero della Salute.

Terminati i controlli i militari del NAS hanno quindi sequestrato 19mila confezioni, per un valore complessivo di 8500 euro.

Sempre nell’ambito dei medesimi controlli i militari dell’Arma hanno inoltre denunciato quattro persone per aver prodotto, importato e distribuito prodotti assimilabili a presidi medico chirurgici alle farmacie sempre sprovvisti delle necessarie autorizzazioni. 22mila e confezioni sequestrate.