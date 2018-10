Olio venduto a 54 euro e spacciato per 'made in Italy': sequestrate 40 bottiglie

Blitz dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma e quelli del Reparto Tutela Agroalimentare che, nell'ambito di una campagna di controlli congiunti tra i reparti territoriali e le specialità dell'Arma dei Carabinieri, hanno controllato numerosi esercizi commerciali all'interno dell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

In cinque punti vendita, i Carabinieri hanno sequestrato 40 bottiglie da 500 ml di olio extra vergine di oliva; il prodotto 'made in Italy', posto in vendita al prezzo di 54,90 euro, nonostante fosse “etichettato” era carente delle previste indicazioni qualitative del pregiato olio previste per legge.