Piazzale Flaminio: banchi abusivi davanti la stazione Roma-Viterbo, sequestrati

Banchi illegali a due passi dall'ingresso di piazza del Popolo. Nuovo intervento della Polizia Locale contro gli abusivi. Ieri mattina la Direzione Sicurezza Urbana, con personale del Gssu, Spe e II gruppo Parioli, ha svolto una operazione di controllo delle licenze e dei venditori operanti in piazzale Flaminio, trovandone diversi che vendevano abusivamente.

BANCHI ABUSIVI A PIAZZALE FLAMINIO - Gli agenti hanno rimosso quattro bancarelle che si trovavano nella parte finale dell’area antistante la stazione Roma – Viterbo, tutte senza autorizzazione. Sono stati sequestrati tutti gli articoli in vendita, circa 2000 pezzi, in prevalenza scarpe. Poste sotto sequestro anche le strutture di vendita utilizzate, composte da pannelli, laminati e ombrelloni, montati. I responsabili sono stati multati complessivamente per 25.000 Euro.

VENDITORI IN FUGA - Durante le operazioni a terra sono state trovate scatole e banchetti di fortuna, probabilmente lasciati da altri irregolari che tentavano la vendita tra i banchi autorizzatie che si sono allontanati prima dell’arrivo delle pattuglie.