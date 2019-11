Riciclaggio, imprenditori legati a Maduro a Roma: sequestrato appartamento di lusso in via Condotti

Sono ritenuti legati al presidente venezuelano Nicolas Maduro gli imprenditori colombiani coinvolti nell'indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinata dalla Procura di Roma, su una vasta rete di corruzione internazionale finalizzata all'ottenimento di numerosi e ingenti contratti commerciali con il Governo del Venezuela.

L'operazione è stata portata a termine dai finanzieri che hanno effettuato indagini nei confronti di alcuni imprenditori ritenuti dalle Autorità degli Stati Uniti d'America coinvolti in una vasta rete di corruzione internazionale finalizzata all'ottenimento di numerosi e ingenti contratti commerciali con il Governo del Venezuela tra cui quello relativo ai sussidi alimentari, comunemente noto come Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producciòn) e nel riciclaggio dei relativi proventi. I finanzieri hanno sequestrato somme nei confronti di imprenditori italiani e colombiani per 1,8 milioni di euro, un immobile nel centro storico di Roma, in via Condotti, del valore di 4,8 milioni di euro e alcune opere d'arte.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'appartamento è intestato a una società inglese riconducibile alla moglie italiana del principale indagato. Nel corso delle attività si è proceduto anche al sequestro di 8 quadri e un arazzo.

Nel decreto di sequestro si afferma che "dagli approfondimenti investigativi sono emersi gravi e ripetuti elementi di rischio concernenti fenomeni riciclatori a carattere transnazionale riconducibili all'opera una serie di persone fisiche e giuridiche collegate all'imprenditore indagato".

Quest'ultimo, insieme ad altri, si legge nel provvedimento "è stato inserito dal dipartimento del Tesoro Usa nelle liste Ofac (office of foreign assets control) in quanto destinatario di diversi procedimenti penali per reati economico-finanziari, da parte degli Usa e di altri Paesi in quanto soggetto legato al presidente del Venezuela Nicolas Maduro".