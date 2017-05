Prima Porta: lavoro in nero e cibi senza tracciabilità, sequestrato alimentari

Un egiziano di 31 anni denunciato per frode nell’esercizio del commercio ed impiego di manodopera clandestina; 14.997 euro di sanzioni amministrative elevate, una attività commerciale posta sotto sequestro, per assenza, su 10 chili di alimenti rinvenuti, della documentazione relativa alla provenienza e alla tracciabilità obbligatori per legge, 40 veicoli e 68 persone controllate.

CONTROLLI A PRIMA PORTA - E’ questo il bilancio del controllo della zona di Prima Porta, a Roma nord, realizzato, in collaborazione fra il personale del commissariato Flaminio, della Divisione Amministrativa della Questura di Roma, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e delle Asl, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti , con ordinanza, dal Questore Guido Marino. Per la mancanza di contratto di alcuni lavoratori, nelle due attività commerciali, è stata poi fatta una proposta, all’Ispettorato del Lavoro, di chiusura.