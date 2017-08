Barberini: lavori senza permessi, la Polizia Locale sequestra un hotel

Lavori senza permessi in un albergo. E' questo quanto hanno scoperto, ieri, il Gruppo Centro della Polizia Locale che ha dato esecuzione ad un provvedimento di "sequestro preventivo" emesso dalla Procura di Roma nei confronti di un hotel situato in zona Barberini. Tale misura è il frutto di complesse indagini, effettuate anche con l’ausilio di personale tecnico del I Municipio, che hanno fatto emergere l'esecuzione di lavori edili, anche con cambio di destinazione d'uso, privi della relativa autorizzazione.

Nel corso della scorsa settimana si è invece proceduto ad eseguire un altro provvedimento di chiusura amministrativa con apposizione di sigilli, ottemperando ad una Determinazione Dirigenziale del Dipartimento del Turismo, a carico di un altro alberto stavolta in zona San Pietro.

Inoltre continuano gli accertamenti per il contrasto all’abusivismo da parte dello specifico Nucleo di Supporto Operativo del Comando Generale ad Ostia dove, in collaborazione con il Gruppo Mare, tre diversi titolari di B&B ed Affittacamere sono stati denunciati alla Procura per aver omesso di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza gli estremi identificativi degli ospiti presenti.

L’attività di contrasto all’illegalità ricettiva, espletata dal personale del Nucleo di Supporto Operativo, in collaborazione con i Gruppi territoriali, ha registrato nel primo semestre dell’anno corrente, 267 controlli completati. Tra le attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere verificate, ben 133 sono risultate irregolari (con una percentuale pari al 50%); tra quelle irregolari 80 attività sono risultate totalmente prive di titolo abilitativo ( pari al 60% di quelle sanzionate). L’importo totale delle sanzioni erogate da gennaio a giugno 2017 ammonta ad oltre 521mila euro.