Ville e terreni, il tesoro di 30 milioni di euro di beni sequestrato a 5 famiglie sinti

Un patrimonio da 30 milioni di euro in beni. Personale della D.I.A. di Roma e del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, con l'ausilio della Guardia di Finanza, ha eseguito oggi 9 febbraio a Ladispoli e Cerveteri, un maxi sequestro di beni nei confronti di 5 famiglie di etnia sinti, accomunate da stretti vincoli familiari e gravate da numerosi precedenti penali, che avevano dato vita ad un’associazione per delinquere attiva sia nel Lazio che in note località turistiche del territorio nazionale e estero.

La misura è stata emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione - Presidente Guglielmo Muntoni, su proposta del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Nunzio Antonio Ferla.

Si tratta in sostanza di tre ceppi familiari di origine sinti che si sono successivamente fusi in un unico gruppo familiare stanziatosi definitivamente a Cerveteri fin dagli anni '80.

"Il provvedimento scaturisce dagli esiti di un’attività investigativa avviata nel 2016 dal Centro Operativo D.I.A. di Roma e diretta ad individuare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'hinterland capitolino, che ha consentito di accertare, oltre alla pericolosità sociale dei citati soggetti, anche evidenti profili di sperequazione tra il patrimonio posseduto e i redditi dichiarati dagli stessi", si legge nel provvedimento.

Il valore dei beni oggetto di sequestro ammonta a oltre 30 milioni di euro, che riguarda, in particolare, 23 immobili, tra cui 9 ville di lusso (alcune con piscina e campo di calcetto annessi), terreni agricoli, ditte individuali, società, numerosi veicoli e conti correnti.

