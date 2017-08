Borghesiana: sequestrati 322 chili di droga, erano destinati alla movida della Capitale

Quattro arresti e 322 chili di droga sequestrati e destinati alla movida di Roma. E' questo il bilancio di una maxi operazione di un'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Frascati a conclusione di una breve attività d'indagine, avviata qualche giorno fa.

In manette sono finiti 4 ragazzi di età compresa tra i 23 e 33 anni, tutti incensurati, di nazionalità albanese, soliti riunirsi in un bar in zona Borghesiana e incontrarsi con numerosi ragazzi, alcuni dei quali legati al mondo della droga.

Da qui è partita un'attenta attività di controllo e pedinamento dei presunti pusher che ha portato i Carabinieri ad individuare 2 abitazioni, in cui i sospettati vivevano, ubicate a pochi chilometri dal bar, una in zona Fontana Candida, l'l'altra all’altezza del chilometro 19 della via Casilina.

Nella notte è scattato il blitz nei rispettivi appartamenti, dove gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato numerosi pacchi contenenti complessivamente 322 chili di marijuana destinata ad invadere le piazze di spaccio della movida.

Durante le verifiche è stato sequestrato anche denaro contante, ritenuto provento della loro illecita attività. I 4 cittadini albanesi, che sono risultati anche irregolari sul territorio nazionale, sono stati tradotti nel carcere di Regina Coeli.