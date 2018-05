Prenestino: l'appartamento è una base dello spaccio, 23 chili di droga nell'armadio

Nascondeva in casa 23 chili di hashish pronti per lo spaccio. Ad allertare i poliziotti i cani della Polizia di Stato che, giunti davanti al nascondiglio della droga al Prenestino, l'hanno segnalata agli agenti. Fatti i dovuti accertamenti, gli investigatori hanno scoperto che il proprietario dell'appartamento era un 53enne, agli arresti domiciliari in casa del fratello.

L'uomo ha inizialmente affermato di non avere le chiavi dell'abitazione, poi trovate nella sua camera da letto. Quando gli agenti sono finalmente entrati, hanno capito i motivi della reticenza dell'uomo: nella sua camera da letto, infatti, hanno trovato, all'interno dell’armadio, un borsone sportivo contenente oltre 100 tavolette di hashish, per un quantitativo complessivo di ben 23 chili.