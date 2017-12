Via Sannio: blitz al mercato, sequestrati 600 articoli

Blitz della Polizia Locale nel mercato di via Sannio. Questa mattina I caschi bianchi dei gruppi S.P.E., Appio e G.S.S.U. sono intervenuti in zona Appia e nel mercato, sequestrando oltre 600 articoli venduti illegalmente e le relative strutture di vendita dei banchi abusivamente allestiti. Si intensificano così i controlli, in tema anticontraffazione, in vista delle festività natalizie.