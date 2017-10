Capolinea Anagnina: blitz contro i venditori abusivi, sequestrati 20mila articoli

Tolleranza zero contro il commercio abusivo al parcheggio del capolinea Anagnina da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Dopo gli interventi degli ultimi giorni nei quadranti Tuscolana, Cinecittà e Appio - Claudio, oggi è stata la volta del parcheggio della metro, dove molti venditori abusivi tentano il commercio illecito di oggetti di vario genere.

Vigili al capolinea Anagnina

Gli agenti, appartenenti al Gruppo Appio/Tuscolano, hanno operato con numerose pattuglie. Dopo alcuni appostamenti è stato scelto l'orario migliore per poter bloccare il maggior numero di venditori abusivi, molti dei quali sono riusciti a darsi alla fuga.

Sequestrati sette banchi di merce

Sette i carrelli pieni di merce posti sotto sequestro, con occhiali da sole, articoli di elettronica, orologi, power bank , aste per selfie, cover per cellulari, altoparlanti e oggettistica varia, per un totale di circa ventimila articoli. L'intervento di oggi ha portato a 57.000 il numero dei pezzi sottratti al commercio abusivo, nei soli ultimi quattro interventi. Le operazioni non sono destinate ad arrestarsi.