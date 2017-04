Al Pincio tra i turisti con una pistola e quattro coltelli: denunciato senzatetto

Si aggirava in viale Gabriele D’Annunzio, tra i turisti diretti al Pincio, con atteggiamento sospetto: per questo i Carabinieri in servizio presso la Stazione Mobile a piazza del Popolo, insospettiti da quel fare, hanno deciso di controllare l'uomo.

Il 47enne, senza fissa dimora di origini ceche, è stato trovato in possesso di una pistola a salve senza tappo rosso, perfetta riproduzione dell’arma in dotazione alle forze dell’ordine italiane, con una cartuccia nel caricatore e ben 4 coltelli a serramanico.

Le armi sono state sequestrate mentre l'uomo, incensurato, è stato portato in caserma e denunciato a piede libero con l’accusa di detenzione abusiva di armi.