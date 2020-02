Senza patente e al volante di un'auto rubata: fermato, aggredisce gli agenti

A bordo su un'auto rubata e senza patente. Succede nel quartiere del Laurentino 38 dove un romano di 46 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esposizione, nei pressi di via Ignazio Silone.

Una volta in zona i poliziotti hanno notato sopraggiungere, a bordo di un'auto l'uomo noto per i suoi trascorsi giudiziari. Inoltre, gli investigatori nei giorni precedenti erano venuti a conoscenza che proprio lo stesso soggetto, era stato visto aggirarsi nel quartiere con altri veicoli rubati malgrado non avesse la patente di guida.

A quel punto i poliziotti, accertato che il mezzo utilizzato fosse risultato rubato nel dicembre scorso, sono intervenuti procedendo ad un controllo. Alla richiesta dei documenti il 46enne ha iniziato a dare in escandescenza minacciando gli agenti.

Invitato a mantenere la calma, l'uomo ha iniziato a sferrare calci e pugni contro gli operatori che, a fatica, l’hanno fatto salire nell’auto di servizio.

Negli uffici del Commissariato il fermato ha continuato a minacciare e ad aggredire i presenti tanto da dover far intervenire il 118 che ha provveduto trasportarlo in ospedale per le cure del caso. Anche due degli agenti intervenuti hanno riportato lievi lesioni guaribili in 5 giorni di prognosi. Il 46enne è stato arrestato e dovrà rispondere di resistenza, violenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché di ricettazione.